Due nuovi ingressi e tre conferme: ecco la nuova Giunta Signorini

FALCONARA- Due nuovi ingressi e tre conferme. Nella Giunta Signorini entrano Ilenia Orologio e Marco Giacanella, si ritrovano gli assessori Valentina Barchiesi, nel ruolo di vicesindaco, Romolo Cipolletti e Raimondo Baia. Il secondo mandato del sindaco Stefania Signorini vede anche un’importante novità: il turn over a metà mandato, che vedrà entrare nell’esecutivo cittadino persone alla prima esperienza da assessore. Una di queste è Elisa Penna. La sindaca ha presentato la nuova squadra di governo questa mattina al Castello di Falconara Alta, in vista dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale in programma sabato 3 giugno alle 10. «C’è un grande entusiasmo perché il risultato elettorale che abbiamo ottenuto è importantissimo e sancisce la volontà dei cittadini di Falconara di confermare questa amministrazione- commenta la Signorini-. Li ringraziamo per aver riconosciuto il lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni». La sindaca ha ricordato le battaglie portate avanti negli ultimi 5 anni, come quella contro il muro sul mare, i due hub vaccinali aperti durante la pandemia, il nuovo ingresso dell’aeroporto, l’asfaltatura di via Flaminia, la riqualificazione dei parchi e del balcone del Golfo, la riqualificazione delle scuole. E ancora, il progetto per l’ex garage Fanesi e l’ex Squadra Rialzo. Tanti lavori fatti e tanti progetti ancora da realizzare per rendere la città migliore. «Grazie al progetto con Vivaservizi risolveremo il problema degli sversamenti a mare e poi gettiamo le basi per l’arretramento ferroviario, progetto che condivido con il nuovo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti» afferma la Signorini.

Per quanto riguarda le deleghe, la sindaca, dal 2011 dirigente scolastica dell’IIS Cambi-Serrani, tiene per sé le Politiche del Territorio, dell’Urbanistica e dell’Edilizia. Valentina Barchiesi, assessore uscente, è la nuova vicesindaco. Ingegnere, lavora come funzionario tecnico all’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche. Confermate per lei le deleghe alle politiche dei Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio, Ambiente, Protezione Civile. Confermato anche Raimondo Baia, fondatore della lista falconara 2028. Funzionario tecnico di una società del territorio, mantiene le politiche dello Sport, Polizia amministrativa e Polizia Locale. L’assessore Romolo Cipolletti, ex comandante della Polizia Locale di Falconara e Montemarciano ora in congedo, mantiene le politiche dell’Arredo Urbano, Viabilità comunale e sovracomunale, segnaletica stradale, di aree pubbliche, impianti pubblicitari, manutenzione ordinaria patrimonio comunale. La prima new entry in quota Uniti per Falconara è Marco Giacanella. O meglio si tratta di un ritorno in quanto, già assessore nel primo mandato della Signorini, aveva lasciato l’incarico per motivi di lavoro. Specialista in gestione contenzioso amministrativo immobiliare per un istituto di credito, a lui sono affidate le deleghe alle politiche del Bilancio, Risorse Umane, Informatizzazione, Politiche giovanili, Turismo e Cultura. L’altra nuova entrata è Ilenia orologio, alla sua prima esperienza da assessore. Titolare di un’attività imprenditoriale a Falconara, ha deleghe a Politiche sociali e della Famiglia, Welfare, Commercio e Suap, pari Opportunità, Politiche scolastiche.

«Vorrei ringraziare Goffredo Brandoni che nel 2008 mi chiamò a far parte della sua squadra di Giunta e che non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno in questi anni da sindaco- dice la Signorini-. Un grazie di cuore va a Raimondo Mondaini e a Clemente Rossi, gli assessori uscenti al Bilancio e all’Urbanistica, che hanno dato un contributo prezioso al lavoro fatto. È stata una scelta difficile, ma abbiamo pensato che nella nuova Giunta fosse opportuno e giusto dare spazio ad altre persone che porteranno nuovi contributi». La sindaca annuncia anche alcune iniziative di ascolto con i cittadini. «Sarò il sindaco di tutti. Vorrei proseguire con l’iniziativa la “Giunta in piazza”, interrotta a causa della pandemia, e poi “Un caffè con il sindaco” per incontrare i cittadini e confrontarmi con loro». Con la nomina degli assessori cambia la composizione del Consiglio comunale. Valentina Barchiesi, eletta consigliere con Falconara in Movimento, lascia il suo posto in Consiglio a Ivano Astolfi, mentre Romolo Cipolletti a Tais Pisano. Anche Ilenia Orologio, proclamata consigliere nelle fila di Direzione Domani, lascia il posto a Ondina Gergut.