Falconara in Movimento presenta la lista in sostegno di Stefania Signorini: chi sono i 15 candidati

La lista Falconara in Movimento (FIM) conferma il sostegno al Sindaco Stefania Signorini per le elezioni 2023. I 15 candidati si sono presentati alla città e hanno annunciato la prosecuzione di un percorso partito 10 anni fa. La lista nasce infatti nel 2013. «Falconara In Movimento, lista più votata alle precedenti elezioni amministrative, ha contribuito in maniera importante al lavoro svolto in questi 5 anni dall'amministrazione del Sindaco Signorini, portando proposte concrete che hanno trasformato e riqualificato la città- si legge nella nota- dalla creazione dell'Ufficio Bandi, che ha intercettato più di 35 milioni di euro di finanziamenti, alla realizzazione di molteplici progetti che mirano al riscatto di Falconara e alla valorizzazione delle sue potenzialità: basti pensare al restyling dei maggiori parchi, piazze e impianti sportivi cittadini, al rifacimento di oltre 14 km di strade urbane e di marciapiedi, ai lavori in corso per la ristrutturazione delle scuole e per il recupero di immobili dismessi come l'ex Garage Fanesi».

In lista ci sono l’attuale Presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera, imprenditore, l’assessore a Lavori pubblici, Ambiente, Patrimonio, Bandi e Protezione civile Valentina Barchiesi, ingegnere, l’assessore a Viabilità e Decoro Romolo Cipolletti già comandante della polizia locale, il consigliere Ivano Astolfi, già dipendente delle Poste, la consigliera Vincenza De Luca, insegnante e presidente della Commissione consiliare Cultura, Sport e scuola, il consigliere Luca Grilli, ingegnere, presidente della Commissione consiliare Urbanistica e Lavori pubblici, il consigliere Mario Zizzamia, archeologo e professionista nel settore dei beni culturali, presidente della V commissione per la Sicurezza pubblica, viabilità e controllo del territorio.

Confermano l’impegno Federica Pici, addetta marketing, impegnata nell'ambito scolastico e del rugby, e Carla Gianfelici, infermiera.

Tra i candidati anche Marco Salustri, tecnico di Arpa Marche. In lista anche cittadini come Simone Palmieri, responsabile Ufficio Paghe e Contributi Cooss Marche, impegnato nel mondo dello sport, Tiziana Giorgini, impiegata nel settore commerciale ed amministrativo, Daniele Padovano, impiegato nel settore navale, Tais Pisano, impiegata e studentessa universitaria in Economia e Commercio, Francesco Moccia, dipendente Fincantieri.