Cittadini in Comune presenta la squadra a sostegno della candidata sindaco Banzi, tutti i nomi della lista

FALCONARA- «Una città pulita, viva e a misura d’uomo». La lista Cittadini in Comune a sostegno della candidata sindaco Annavittoria Banzi svela i nomi dei 16 candidati consiglieri comunali e i principi che guideranno il loro operato. Presente dal 2008 in Consiglio comunale come forza di opposizione, la lista civica è attiva e impegnata sul territorio soprattutto per le questioni legate all’ambiente e alla salute dei cittadini. «Siamo convinti che la rinascita di Falconara debba passare necessariamente per la questione ambientale: una città inquinata nell'aria e nelle acque non è attrattiva per i suoi residenti e tantomeno per i turisti. Cittadini in Comune si batte da anni proprio per questo» commenta la candidata sindaco Banzi.

«La nostra lista è un laboratorio politico di persone, che non insegue facili carriere. Lo abbiamo dimostrato nell'arco delle ultime tre legislature con i nostri consiglieri di opposizione- spiegano i componenti di CiC-. Proveniamo da diverse esperienze di volontariato e politica e siamo rispettosi dell'autonomia e dell'indipendenza delle differenti esperienze di ciascuno. Crediamo che oggi sia cruciale radunare la nostra intera comunità per dare più forza al Comune di Falconara al fine di esercitare la necessaria pressione verso le istituzioni sovraordinate che costringono il nostro territorio all'emergenza e al degrado pianificato. Ormai i progetti di sviluppo cittadino e territoriale devono basarsi su soluzioni ecocompatibili, green e a basso impatto ambientale, dove la vivibilità a 360 ° è messa al centro. I problemi più gravi della nostra città hanno una natura molto complessa, non è efficace affrontarli con vecchi metodi della politica ossia a compartimenti stagni. Siamo convinti che la complessità necessiti di visioni ampie e integrate, che affrontino i vari problemi da molteplici prospettive. La complessità non può essere ridotta a semplicità, va adottato un nuovo sguardo e lo sguardo che noi adotteremo è quello filtrato dalla prospettiva di costruire per noi tutti una città pulita, viva, a misura d'uomo». Giovedì 13 aprile alle ore 21:00 è in programma un incontro pubblico presso la Galleria delle Idee per conoscere i candidati consiglieri di Cittadini in Comune.





LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI CITTADINI IN COMUNE

BADIALETTI SERGIO, impiegato tecnico, 59 anni

BASTIANELLI VERONICA, impiegata, 50 anni

CALCINA LORIS, pensionato, 66 anni

CARDINALI PAOLO, educatore e apicoltore, 60 anni

CENCI ROBERTO, impiegato tecnico, 52 anni

FABBIETTI MARCO, tecnico elettronico, 58 anni

FANELLI MIRCO, professore universitario, 55 anni

GRATTAFIORI MARCO, artigiano

NERI BARBARA, insegnante di Yoga, 58 anni

PAOLINELLI CLAUDIO, libero professionista

PISTONI ANTONELLA, insegnante, 62 anni

POLITA LARA, impiegata presso Free Woman ODV, 52 anni

ROCCHEGGIANI CHIARA, architetto libero professionista, 47 anni

SANGIULIANO MATTIA, impiegato, 31 anni

TALEVI FABIO, pensionato, 60 anni

ZENOBI MARIANGELA, piccola imprenditrice, 41 anni