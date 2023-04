Inauguarata la sede di Falconara Libertas, Anna Grasso annuncia i componenti della sua Giunta

FALCONARA- Taglio del nastro ieri mattina per la sede elettorale di “Falconara Libertas” della candidata sindaco Anna Grasso. Situata in via Bixio 85, rappresenta uno spazio aperto a tutti i cittadini che vorranno condividere e confrontarsi con la candidata sindaco. Anna Grasso ha spiegato alle numerose persone presenti all’inaugurazione il suo progetto politico, in particolare "meno tasse, Tari e Imu, e più servizi". In merito ai servizi la candidata sindaco ha ricordato «l’Urp con attenzione alle informazioni assistenziali-sanitarie, difensore civico convenzionato con la Regione, bilancio partecipato, assistenza agli anziani con tele chiamata, servizi cimiteriali, servizio di Polizia Locale con presidi fissi e controllo del vicinato, servizi alle disabilità per le quali si ritiene che molto si deve fare per rendere una città veramente vivibile e libera da barriere architettoniche».

La Grasso ha anche comunicato i nomi dei componenti della futura Giunta. «Senza inciuci post elezioni o spartizioni di poltrone, in modo trasparente e meritocratico ho voluto già annunciare a tutti i falconaresi i nominativi di chi, se eletta Sindaco, siederanno accanto a me» ha detto. In caso di vittoria quindi, Matteo Marinacci, ex carabiniere, sarebbe assessore alla Sicurezza, Decoro e Polizia Locale; Enrico Bianchelli, tecnico, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica; Mary Sperti, esperta di attività artistiche e curatrice di gallerie d’arte nazionali, assessore alla Cultura e al Turismo; Roberto Accorroni, ex dirigente sportivo e impiegato in una nota società farmaceutica, esperto in attività operative marine, assessore al Bilancio, sport e mare; Lorena Fratoni, in ticket a metà mandato con Valerio Stallone, assessore ai Servizi Sociali, Associazioni e Disabilità. Al Sindaco la delega al Personale. All’inaugurazione ha partecipato anche il dott. Fabio Amici con il quale Falconara Libertas ha sottoscritto un protocollo di intenti per la trasparenza e anticorruzione. «Siamo stati l'unica formazione politica a firmarlo» conclude la Grasso.