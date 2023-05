Elezioni comunali, al voto 21mila falconaresi. Tutte le informazioni per i cittadini

FALCONARA - Sono 20.919, 10.052 maschi e 10.867 femmine, i cittadini residenti a Falconara che potranno votare domenica 14 e lunedì 15 maggio per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Di questi, i neodiciottenni che potranno esprimere il voto per la prima volta sono 81, 44 ragazzi e 37 ragazze (8 sono residenti all’estero).

Per tutto il weekend e nella giornata di lunedì l’ufficio elettorale di via Roma osserverà un orario straordinario: sarà aperto oggi, sabato 13 maggio, dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Questo permetterà al personale di rispondere a qualsiasi esigenza degli elettori, come il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Sono 27 le sezioni elettorali che saranno aperte domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. Il Comune ricorda che le sezioni elettorali 6 e 7, un tempo ospitate nella scuola Marconi, sono state temporaneamente trasferite al Circolo Leopardi, in via dello Stadio 14. Per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione sono state allestite sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote, presenti in ogni sede.

Si può votare alla scuola Alighieri, alla scuola Zambelli, all’istituto Gesù Bambino, al Circolo Leopardi, alla scuola Montessori, alla scuola Aldo Moro e alla scuola Ferraris.