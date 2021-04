Iper all'ex cinema Alhambra, Rubini: «Si va avanti così, contro un futuro sostenibile»

Ipermercato al posto dell’ex cinema Alhambra, Francesco Rubini di Altra idea di città è critico: «Solo l’ultimo di questi immensi spazi messi a disposizione della grande distribuzione e delle grandi catene; supermercati e grandi negozi infatti nella nostra città crescono come funghi senza alcuna logica urbanistica, economica e, azzarderemmo, etica».

Prosegue la nota: «Alcuni la chiamano “riqualificazione”. altri in fondo pensano che sia comunque meglio di uno stabile vuoto, abbandonato e mal tenuto. La verità è che la politica ha smesso da anni di provare a costruire una città a misura d’uomo, ha smesso di progettare a lungo termine, di immaginare una processo di rigenerazione urbana capace di contrastare le logiche di mercato che depredano gli spazi urbani svuotandoli di ogni senso. Ancona, dunque, che avrebbe bisogno come il pane di spazi di aggregazione, immobili da destinare alle associazioni, area di socialità, si ritroverà invece con un altro ipermercato, e non importa che questo sorga a 50 metri da un altro simile (seppur di generi alimentari), a due passi dallo Stadio Dorico prossimo ad una sua rimessa in funzione, in un’area residenziale con già noti problemi di viabilità e parcheggi. Si va avanti così, con buona pace di qualsiasi tentativo di progettare un futuro diverso e sostenibile».