Conclusi gli eventi estivi del weekend, l'assessore Foresi: «Bilancio positivo»

ANCONA - Successo per l'Orchesta Fiati di Ancona, diretta dal Maestro Mirco Barani, che venerdì sera si è esibita al parco Belvedere di Posatora nella serata conclusiva degli appuntamenti organizzati dalla Partecipazione Democratica per l'estate 2020. In tutti e cinque gli eventi programmati il pubblico ha partecipato sempre nel rispetto delle misure anti-Covid.

«Siamo veramente soddisfatti - ha affermato l'assessore alla Partecipazione democratica Stefano Foresi - per il riscontro che questa iniziativa del Cinetour ha ottenuto da parte degli anconetani; gli appuntamenti hanno fatto sempre registrare il tutto esaurito. E' stata un'occasione veramente unica per riscoprire alcuni luoghi della città e delle frazioni ma anche per vivere insieme momenti di tranquillità all'aperto. Contenti anche per l'affluenza al parco di Posatora che anche quest'anno si è rivelato un punto di ritrovo tra i più amati in città. Organizzare questi eventi non è stato semplice, per via delle norme anti-Covid, dovendo limitare anche il numero dei partecipanti. Ringrazio quindi, tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita delle iniziative, confidando nel poter ripetere l'esperienza il prossimo anno, magari ampliando gli spazi a disposizione e accontentando tutte le richieste».