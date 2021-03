Parte l'esposto di M5S su mascherine non a norma, Romagnoli: «Fare chiarezza»

Il senatore del Movimento 5 stelle, Sergio Romagnoli presenta un esposto alla Guardia di Finanza in merito alle mascherine Ffp2 e Ce 2163 non a norma. «Per chiedere di far emergere la verità sulla conformità dei Dpi distribuiti al personale sanitario - si legge nella nota - (in continuo contatto con pazienti positivi) operante nei presidi ospedalieri della Regione Marche ,dichiarata recentemente zona rossa a causa del dilagare del Covid-19». Il portavoce al Senato del M5s ha consegnato il documento ai militari dell’Arma «che potrebbe anche arrivare alla Procura della Repubblica - prosegue il comunicato - e avviare una specifica inchiesta riguardo la certificazione delle Mascherine Ffp2 già oggetto di indagine presso l’ufficio antifrode dell’Unione Europea».

«Non si tratta di strumentalizzazione politica ma di una questione molto seria - afferma Romagnoli - mi sono sentito di fare la mia parte senza sbraitare ma sfruttando gli strumenti che tutti abbiamo a disposizione per far emergere la verità. Sono stato votato dal mio territorio per rappresentarlo e difenderlo, pertanto ho raccolto diverse segnalazioni nei giorni scorsi e ho deciso di procedere con l’esposto». Prosegue il senatore: «C’è chi è preposto a controllare, con i dovuti strumenti a disposizione e io ho solo invitato a farlo. Seguo da vicino la questione della sanità: ho verificato che purtroppo ci sono situazioni difficili, dove il sistema ancora riesce a reggere essenzialmente grazie al grande attaccamento al lavoro dei dottori. Ma non si può andare sempre avanti in questo modo. Il Covid sta presentando il conto, evidenziando tutte le carenze e le debolezze. Bisogna intervenire perché questa è una battaglia per il bene comune da combattere insieme, al di là delle fazioni politiche».