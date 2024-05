SPECIALE ELEZIONI | Ad Ostra è corsa a due tra Enzo Avaltroni e Federica Fanesi: candidati e liste

OSTRA - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Ostra

I candidati a sindaco sono due. Il primo è Enzo Avaltroni che si presenta con la lista “Impegno per Ostra” con: Marco Bedini, Francesca Bruschi, Damiana Camisa, Andrea Cioccolanti, Alessia Galli, Lorenzo Landi, Rita Manoni, Federico Marchini, Andrea Moroni, Paolo Pacenti, Roberto Pettinari, Eraldo Raffaeli. La seconda è Federica Fanesi, primo cittadino uscente, leader della lista “Progetto Ostra 2.0”, composta da: Alberto Agarbati, Marco Lanari, Maurizio Monnati, Raimondo Romagnoli, Vanessa Astone, Michela Bregantin, Gaia Cammerucci, Luca Carletti, Giorgia Costa, Maurizio Lanzani, Giovanna Napoli e Nicola Silvestrini.