Enrico Letta a Jesi: l'incontro a sostegno del candidato Fiordelmondo

ANCONA - Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà nelle Marche il 3 e il 4 giugno per sostenere le candidature a sindaco di Daniela Ghergo a Fabriano e di Lorenzo Fiordelmondo a Jesi.

Oggi, sabato 4 giugno, il segretario farà tappa a Jesi dove insieme al candidato a sindaco Fiordelmondo e alle liste che lo sostengono incontrerà la cittadinanza: l'appuntamento è alle 9,30 in piazza Colocci.«In queste due città - afferma il commissario regionale del Pd Alberto Losacco - si gioca una sfida molto importante per le Marche e la presenza del nostro segretario nazionale testimonia l’attenzione che il Partito Democratico pone a questi territori che, nel corso degli ultimi anni, hanno subìto più di altri gli effetti di una profonda crisi economica e sociale. Sia a Fabriano che a Jesi percepiamo un forte desiderio di cambiamento, che i nostri candidati sono pronti a interpretare con programmi seri e credibili per le imprese, il lavoro, l’ambiente e la cultura. Proposte che sicuramente non possono vantare né la colazione uscente a Jesi, come solo da ultimo dimostra il disastro compiuto sul caso Amazon, né il centrodestra a Fabriano».