Letta alle Muse lancia il Pd: «Serve gente competente e non populista. Meloni? Sarà all’opposizione»

ANCONA - Prima una visita al banchetto in corso Garibaldi, dove ad attenderlo c'era anche il sindaco Valeria Mancinelli. Poi giù a piedi lungo il corso per ricevere l'applauso dentro e fuori il teatro delle Muse. Enrico Letta, segretario del Pd, nel suo pomeriggio ad Ancona ha posto l'accento sul tema del lavoro: «Ridurre le tasse alle piccole imprese marchigiane, questo significa aiutare i lavoratori ad avere un salario più alto, a combattere il lavoro nero e le imprese a stabilizzare i loro rapporti». L'altro tema toccato da Letta è stata la sanità pubblica: «Va difesa dopo i due anni di pandemia che hanno messo alla prova il nostro sistema sanitario. Abbiamo un progetto che parte da un investimento che superi lo storico tetto del 2004».

Il centrodestra

«Non mi pongo il problema di quello che farà Giorgia Meloni sui temi del lavoro, visto che poi sarà all'opposizione. Quindi non mi pongo il problema» ha detto Letta alle Muse. Sull'energia: «il Paese ha bisogno di gente competente e non populista. La cosa più grottesca che ho sentito in campagna elettorale è stato Salvini quando ha chiesto di dare pieni poteri al governo Draghi per risolvere subito l'emergenza. Dovevate non farlo cadere il governo, cari Salvini e Conte».

Pnrr

«Il debito pubblico italiano lo sosteniamo solo stando insieme agli altri, quando la destra dice che arriveranno loro e rinegozieranno il Pnrr si apre una questione gravissima. Quei soldi dobbiamo spenderli rapidamente, sono il nostro futuro. Il 'draghismo' dell'ultimo secondo, in zona Cesarini, della Meloni non riesce a gabbare nessuno».