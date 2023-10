Energie rinnovabili, Ciccioli: «Subito una moderna legge regionale per arginare il Far West del fotovoltaico»

MARCHE- «Presto una nuova Legge regionale sugli insediamenti in Regione degli impianti fotovoltaici e per energia da fonti rinnovabili. Tutti i capigruppo hanno convenuto con me dell’urgenza che si ha anche nelle Marche di legiferare in materia per evitare un far west che rischia di deturpare un asset strategico della Regione: l’ambiente, inteso come bellezze paesaggistiche da mettere in vetrina per intercettare sempre nuovi e maggiori flussi turistici- dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in merito all’accelerazione ottenuta dai capigruppo e dal presidente Serfilippi sull’argomento-. Ringrazio i miei colleghi capigruppo e, soprattutto, il presidente della III Commissione Permanente ‘Governo del territorio, Ambiente e Paesaggio’, Luca Serfilippi, per essersi immediatamente messo a disposizione per calendarizzare le Pdl esistenti, al fine di arrivare in Aula consiliare presto con un testo condiviso e, auspico, da approvare all’unanimità. Sassoferrato nell’anconetano, Sant'Angelo in Vado e tra Fano e Cartoceto nel pesarese, l’area di Valdaso nel fermano, sono solo alcuni dei progetti presentati da privati che rischiano di deturpare aree vastissime e di alta valenza naturalistica e paesaggistica della nostra Regione. Nessuno di noi è contrario alle fonti rinnovabili, anzi vanno sostenute. Ma occorre che si capisca come si possa conseguire l’indipendenza energetica posizionando i pannelli fotovoltaici senza infliggere ferite all’ambiente che in tanti predicano di salvaguardare, salvo poi ripensarci per motivi economici».