Caro bollette, Ausili (FDI): «Il Comune paga le utenze solo ad alcuni impianti sportivi»

ANCONA - «Caro energia sugli impianti sportivi, ricordiamo che da anni e anni il Comune ha dato luogo a una forte disparità di trattamento tra i vari impianti, da sempre paga le utenze di riscaldamento e/o energia elettrica solo ai gestori di alcuni, ad altri no». A dirlo è Marco Ausili, consigliere regionale e comunale che interviene così su un tema molto dibattuto in questi giorni, il caro bolletta. «L'assessore Simonella – prosegue Ausili - al tavolo di confronto con i gestori (quello di ieri in Comune, ndr), avrebbe potuto cogliere l’occasione per spiegare i motivi di questa scelta così discriminante. Chiediamo di equiparare il trattamento di tutti gli impianti in termini di pagamento delle utenze e che vengano tenuti in debita considerazione nei bonus gli impianti che dal Comune non hanno mai preso niente per le utenze».



«In secondo luogo riteniamo che siano fondamentali interventi strutturali – aggiunge il consigliere - per dare luogo finalmente a una politica lungimirante che programma per il futuro senza ricorrere continuamente a bonus a pioggia una tantum: perciò auspichiamo che il Comune di Ancona partecipi al bando regionale attualmente aperto sulla riqualificazione degli impianti sportivi con adeguati progetti di efficientamento energetico».