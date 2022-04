Prevenzione, trattamento e diagnosi dell'endometriosi: convegno di Fratelli d'Italia

MOIE - Il Dipartimento Pari Opportunità di FdI Marche, ed i locali Circoli FdI di Castelbellino e Castelplanio, hanno organizzato l’evento “Endometriosi – consapevolezza, diagnosi e terapia”, che si è tenuto ieri venerdì 22 aprile alle 21 presso la Biblioteca La Fornace di Moie.

Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Benvenuti Gostoli: «Questo convegno - dice - si inserisce in un'ampia cornice di eventi che Fratelli d'Italia sta organizzando da tempo sul territorio per confrontarsi con i cittadini circa l'attività svolta dai propri rappresentanti istituzionali e circa i temi più sensibili che interessano la nostra società. Questo è un sintomo di quanto FdI sia tra la gente ed abbia realmente a cuore il benessere della propria comunità»

Dopo i saluti in apertura anche dei consiglieri regionali Carlo Ciccioli capogruppo FdI e Marco Ausili, di Elena Leonardi presidente della II Commissione Sanità, di Cinzia Petetta responsabile del dipartimento Pari Opportunità FdI Marche, i relatori intervenuti hanno trattato gli argomenti prettamente medici, di estremo interesse per la platea.

«Questo evento dimostra che Fratelli d’Italia è sempre più attiva nel territorio e che pone una attenzione prioritaria sui temi sociali e socio-sanitari, e difatti il nostro Gruppo Consiliare in Regione Marche è in costante supporto alla Giunta su questi temi, con il raggiungimento di importanti traguardi come le Leggi regionali emanate recentemente come quelle sulla Fibriomialgia, sui rimborsi sulle spese di trasferta fuori Regione per i malati oncologici, sulla psicologia scolastica e l’ultima proposta di Legge sulla famiglia, genitorialità e natalità» ha dichiarato il consigliere regionale Marco Ausili.

InPresidenti dei locali Circoli FdI Samantha Micucci e Marco Barattini hanno sottolineato «Una serata molto partecipata all'insegna della divulgazione scientifica e della prevenzione come solo la migliore politica può e deve fare». Hanno partecipato, come relatori esterni, il dottor Mauro Pelagalli direttore dell’UOC ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Macerata, la dottoressa Katia Marilungo presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche e il dottor Michele Gardarelli medico chirurgo e membro del Comitato fibromialgici uniti-Italia ODV.