Prisco (Fdi) sui vaccini: «Bene Acquaroli, Draghi si dimostri all'altezza dell'emergenza»

Il deputato ha commentato l'operato del governatore marchigiano sulle strategie per accelerare i vaccini in Regione

Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia e commissario regionale Fdi Marche, ha commentato così l'operato del governatore Acquaroli sul tema vaccinazioni. «Bene nelle Marche l'operato del presidente e della sua Giunta - dice Prisco - al lavoro su più fronti per intensificare le vaccinazioni. In questa direzione l’accordo approvato oggi con i medici di medicina generale che potranno iniziare a vaccinare negli studi medici e a domicilio, a partire dagli over 80 e le persone più fragili, capillarmente su tutto il territorio regionale. Ottimo anche il percorso avviato con le associazioni di categoria e il mondo delle imprese per siglare un accordo per somministrare vaccini anche nei luoghi di lavoro e nelle aziende».

Il deputato puntualizza: «Ora il governo non dorma sulle forniture di vaccini alle Regioni. Proprio questa mattina il presidente, Giorgia Meloni, ha presentato le proposte di Fratelli d’Italia sul piano vaccinale, dossier che consegnerà al ministro Speranza e al generale Figliuolo. Tra queste spicca proprio l’urgenza di rispondere prontamente alle richieste che arrivano dalle Regioni. Il governo Draghi si dimostri all’altezza e non lasci sole le Regioni in questa fase campale per il futuro dell’Italia».