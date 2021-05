Pd Marche alla manifestazione Elica: «Il piano industriale va ritirato»

Esponenti del gruppo assembleare del Partito Democratico hanno sfilato in corteo con i lavoratori dell’Elica per chiedere il ritiro del piano industriale annunciato dall’azienda

Anche questa mattina esponenti del gruppo assembleare del Partito Democratico hanno sfilato in corteo con i lavoratori dell’Elica per chiedere il ritiro del piano industriale annunciato dall’azienda. Presenti il capogruppo Maurizio Mangialardi e i consiglieri Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora e Romano Carancini.

«Siamo qui – spiegano i consiglieri – perché condividiamo non solo le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, ma soprattutto per sostenere la richiesta che ormai da settimane stanno avanzando all’azienda, ovvero il ritiro del Piano industriale che prevede la delocalizzazione degli impianti in Polonia degli stabilimenti di Cerreto d’Esi e Mergo e il licenziamento di oltre 400 persone. Solo soddisfacendo tale condizione, infatti, è possibile avviare un tavolo di confronto con la Regione Marche e il ministero dello Sviluppo economico affinché l’area del fabrianese non si ritrovi a vivere una nuova lacerante crisi sociale. Da parte nostra, rinnoviamo al presidente Acquaroli e ai suoi assessori, che oggi incontreranno nuovamente il management di Elica, la proposta di farsi latori delle richieste dei lavoratori, rinunciando a un’equidistanza che non fa altro che favorire l’operazione meramente speculativa dell’azienda a danno dei cittadini di questo territorio».