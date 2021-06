Caos Elica, Aguzzi: «Lunedì tavolo con azienda e sindacati»

«L'azienda ha parlato di riportare una parte del lavoro in Italia: ci sono le basi per un tavolo comune convocato per lunedì prossimo alle 16». Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, rispondendo in consiglio ad una interrogazione del gruppo Pd sulla vertenza Elica, l'azienda fabrianese leader nel settore della cappe aspiranti che ha annunciato un Piano con oltre 400 esuberi su 560 dipendenti e la delocalizzazione di parte della produzione.

«In queste ore l'azienda è stata più attenta e sensibile- conclude-. È disponibile a rivisitare il Piano e a riportare il lavoro in Italia. Ci sono le condizioni per un tavolo comune convocato per lunedì prossimo alle 16: spero ci saranno tutte le parti sociali così da far partire il confronto». A nome del gruppo dem il consigliere Maurizio Mangialardi si è detto non soddisfatto della risposta. «Almeno nella parte iniziale della vertenza approccio debole della Regione- dice Mangialardi-. Il Piano, senza se e senza ma, va ritirato».