Elezioni Jesi, le liste a sostegno di Marasca: «Vecchia coalizione di partiti parli del proprio candidato»

JESI - «La coalizione dei partiti, fotocopia già vista negli anni 80- 90 con i medesimi protagonisti, continua a parlare di noi e del nostro candidato, invece di sostenere il proprio». Lo scrivono in una nota le liste Jesiamo, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi, Patto x Jesi.

«In attesa di conoscere le proposte per la città, che ancora non vediamo, ci teniamo a ricordare che il nostro candidato sindaco, Matteo Marasca è uscito cinque anni fa dal Pd, ritirandosi dalla politica locale, a seguito della decisione di pochi di quel partito di non fare le primarie - si legge nella nota - strumento democratico in cui credeva anche Fiordelmondo, visto che nel 2007 era un esponente di spicco della lista civica Jesi è Jesi, in contrasto alla lobby cittadina dei partiti. Marasca ha sempre rivendicato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini e, dunque, delle primarie. È restato nel Pd quando si sono svolte, ha fatto un passo indietro quando si è scelto di non farle e di prediligere le stanzette della Casa del Popolo per le decisioni. Riteniamo che possa essere la persona giusta per dare continuità al nostro lavoro, e non disperdere quanto di buono fatto in questi dieci anni, anche alla luce degli ottimi risultati perseguiti alla presidenza dell’Asp Ambito IX in un periodo difficilissimo- continua la nota- riteniamo pertanto fondamentale non tornare indietro, al cupo passato con al centro Fiordelmondo, vittima sacrificale delle lobby cittadine che hanno ingessato la città e dell’estremismo pronto ad azzannarlo nel momento in cui non dovesse obbedire ai loro diktat. Lo abbiamo già vissuto, evitiamo di ricaderci».