Baldassini presenterà il terzo assessore donna. Confermata la sua giunta rosa

FALCONARA - Il candidato a sindaco Marco Baldassini presenterà ai cittadini il terzo assessore rosa della sua futura giunta, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 maggio. «I cittadini hanno diritto di conoscere, oltre al candidato sindaco, anche la sua squadra di assessori che lo dovranno affiancare in caso di vittoria - ribadisce Baldassini - sono consapevole che la mia campagna elettorale è fuori dagli schemi, ad iniziare dalla mia dichiarazione di metterci la faccia e la firma, annunciando la mia candidatura già ad ottobre scorso. Il cittadino che si reca alle urne deve essere a conoscenza delle persone competenti e motivate che il candidato a sindaco sceglierà per governare la città, proprio perché la squadra di Baldassini sindaco ha sempre sostenuto di essere contro i cosiddetti giochi di palazzo semplicemente perché la nostra squadra è formata da persone capaci, innamorate di Falconara e che si vogliono spendere per risollevarla dal degrado».

Dopo la presentazione della professoressa Maria Ambrogini, ex dirigente scolastica e rappresentante del Polo di Riformisti, quale futura assessore scuola e cultura nonché vicesindaco e la dottoressa Francesca Rosati ai servizi sociali con delega alla sanità Baldassini mette in campo una figura di alto profilo professionale , competente in vari settori tra cui sport, commercio, turismo e tributi, forte della sua carriera professionale svolta per oltre 35 anni presso la pubblica amministrazione; una donna di elevato senso del dovere e pronta a mettersi in gioco per il bene di Falconara. La prescelta, come per la Rosati che correrà come candidata consigliere all’interno della lista di “Ancora Falconara M.ma”, correrà invece per la lista “Vola Falconara M.ma”.