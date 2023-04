Falconara Libertas, Grasso: «Meno tasse a chi investe in zone commerciali da recuperare»

FALCONARA – Incontro in Confartigianato con la candidata sindaca Anna Grasso in vista delle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio. Si è tenuto lunedì scorso nella sede di via del Consorzio. Presentato il progetto politico di Falconara Libertas. In primis meno tasse, Tari, Imu e la creazione di no taxi zone necessarie per stimolare quelle zone desertificate presento sul nostro territorio, e più servizi tra cui urp, con particolare attenzione alle info assistenziali sanitarie, difensore civico convenzionato con la Regione, bilancio partecipato, assistenza anziani con tele chiamata, servizi cimiteriali, servizio di polizia locale con presidi fissi e controllo del vicinato, alle disabilità. «Servizi cimiteriali, trasparenza e anticorruzione di cui Falconara Libertas è l'unica formazione politica ad aver sottoscritto una convenzione ma soprattutto sviluppare una cultura della condivisione attraverso la creazione della consulta dell'artigianato – ha detto Grasso - quindi mettere tra le priorità della nostra agenda il confronto periodico di settore con la stesura di un crono programma. Aria, terra e mare la terna da attenzionare per abbattere l'inquinamento attraverso il monitoraggio dell'immissione di gettito pericoloso, sversamenti o abbandono di rifiuti anche con l'istituzione di un settore di polizia ambientale specializzato. Per passare al commercio e artigianato. Rilanciare il settore attraverso de-fiscalizazione per attività di nuova costituzione o per giovani che intendono gestire attività simili, e chiudere parlando della piaga sociale del lavoro. Nessuno ne parla ma tutti lo conoscono, la disoccupazione e l'impiego dei percettori di reddito di cittadinanza, la prima va monitorata anche alla luce del nuovo impianto Amazon presso Interporto, il futuro sindaco non può non approfittare di questa opportunità alla luce dell'aeroporto sul nostro territorio».