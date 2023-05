Falconara, Maiolati, Morro d'Alba, Chiaravalle e Ostra Vetere: tutti gli altri Comuni al voto | LA DIRETTA

Diretta

Questi gli altri Comuni al voto nella provincia di Ancona. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalle affluenze fino allo spoglio di lunedì 15 maggio

Alle 7 di questa mattina aperti i seggi nei Comuni di Falconara, Maiolati Spontini, Ostra Vetere, Chiaravalle e Morro d'Alba. Seguiremo il voto in diretta per tutta la giornata di oggi e fino allo spoglio di domani, quando alle 15 si chiuderanno le urne.

La diretta

Ore 9:55 - La candidata sindaco di Falconara Anna Grasso (Falconara Libertas) al voto.



Ore 7 - Aperti i seggi

I Comuni al voto

A Falconara la sfida è tra Marco Baldassini, Annavittoria Banzi, Anna Grasso e Stefania Signorini. Sono 20.947 i cittadini aventi diritto di voto che si dovranno esprimere tra 4 candidati sindaco.

Marco Baldassini, comandante della marina mercantile italiana e consigliere comunale di opposizione uscente, è appoggiato dalle liste Ancora Falconara, Vola Falconara e Riformisti per Falconara formata da Azione, Italia Viva e socialisti. L’avvocato Annavittoria Banzi è sostenuta dalla coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e dalla lista civica Si Può. Anna Grasso, la commissaria della Polizia Locale di Jesi, è candidata sindaco della lista civica Falconara Libertas. Corre per il secondo mandato Stefania Signorini, sindaco uscente nonché dirigente scolastica. È sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata dalle civiche Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028.

A Chiaravalle sono 11.957 gli elettori chiamati alle urne. La sfida è a 4, due uomini e due donne. A contendersi la fascia di primo cittadino saranno Maria Letizia Ruello (M5S e civiche), Cristina Amicucci, espressione della maggioranza uscente, Roberto Sabbatini (Insieme per Chiaravalle) e Gianluca Fenucci (Pronti per Chiaravalle).

A Maiolati Spontini sono 5.319 i cittadini aventi diritto di voto. A sfidarsi il sindaco uscente Tiziano Consoli (Insieme per i cittadini) e Leonardo Guerro (Unione Progressista Maiolati Spontini). Quest'ultimo al suo secondo tentativo dopo quello di 5 anni fa.

Ad Ostra Vetere sfida tra Massimo Corinaldesi (Impegno Civico) e Nicola Brunetti (Passione Civica). Sono 3 i seggi elettorali e 2.934 gli elettori aventi diritto.

A Morro d'Alba duello a due tra Gaspare Damico (Morro d'Alba insieme) ed il sindaco uscente Enrico Ciarimboli (Morro d'Alba Comune). Sono 1.583 i cittadini aventi diritto di voto.