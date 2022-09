Elezioni, Rubini preoccupato: «Per non consegnare Ancona alla destra serve discontinuità»

ANCONA- Il leader di Altra Idea di Città Ancona Francesco Rubini ha espresso preoccupazione dopo i dati delle ultime elezioni politiche che hanno visto un netto predominio del centrodestra in Italia e nelle Marche:

«I dati che arrivano dalle elezioni politiche dimostrano che il centrodestra è ormai avanti ad Ancona e che il PD ha esaurito ogni capacità di rappresentare un’alternativa. Ora l’imperativo di chiunque voglia spendersi per un nuovo inizio per Ancona deve essere quello di ricostruire credibilità politica ed amministrativa sui temi del lavoro, della sua sicurezza, dell’ambiente e dei diritti degli ultimi sempre più sfiancati dalle politiche neo-liberiste»

E ancora: «Per non consegnare la città alla destra bisogna ricostruire rappresentanza economico-sociale e programma di una alternativa di governo caratterizzata da una proposta elettorale e da un candidato Sindaco in netta discontinuità con le politiche degli ultimi anni. La sinistra, l’associazionismo, la cittadinanza attiva, i giovani di FFF e l’opposizione democratica tante volte unita in consiglio comunale hanno le carte in regola per offrire alla città una amministrazione di cambiamento. Per un serio progetto di questa natura che rilanci partecipazione ed entusiasmo tutti dovremmo metterci a disposizione oltre narcisismi o opportunistiche collocazioni. Per parte mia sono a disposizione e mi impegno, ancora una volta, per favorire un incontro aperto con chiunque è interessato a ricucire gli strappi sociali».