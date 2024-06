Ritroviamo Castelbellino, il sindaco di Ancona Silvetti tira la volata finale di Federica Carbonari

CASTELBELLINO- Grande partecipazione mercoledì sera per la chiusura della campagna elettorale della lista “Ritroviamo Castelbellino”, guidata dalla candidata sindaco Federica Carbonari. A darle manforte il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti, e quello di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli. Al Parco Le Querce, la Carbonari, accompagnata dai candidati consiglieri, ha spiegato i punti del programma elettorale, a cominciare dal progetto di riqualificazione della zona della stazione ferroviaria. «Sono 20 anni che quell’area attende di essere sistemata» ha detto. Tra le tematiche affrontate di fronte ad una folla attenta e partecipe, anche la situazione fognaria e il problema dello svincolo di fronte al bar Calamity, troppo spesso teatro di incidenti.

«In tutti questi anni non è stato fatto nulla per renderlo più sicuro- ha detto Federica Carbonari-. Tra le nostre propostre servizi adeguati di qualità volti ad incrementare e a regolamentare il trasporto scolastico e a ripristinare i bus navetta tra le frazioni. E ancora, centri di aggregazione per giovani e anziani e particolare attenzione per i più fragili con spazi inclusivi oggi assenti. Abbiamo tante idee anche per l’imprenditoria locale, per valorizzare l’enogastronomia e promuovere il turismo». Un incontro di comunità all'insegna del cambiamento confermato non solo dal folto pubblico, ma anche dalla presenza dei sindaci di Ancona e di Maiolati Spontini, che hanno portato il loro sostegno alla candidata sindaco Carbonari e a tutta la sua squadra.

La lista di Ritroviamo Castelbellino