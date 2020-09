Regionali, Urbinati (Italia Viva) fa ricorso: «Rispetto per gli elettori»

MARCHE - Fabio Urbinati (Italia viva) presenterà ricorso al Tar contro la sua esclusione dal nuovo consiglio regionale delle Marche, avvenuta all'esito delle elezioni della settimana scorsa. Italia viva è la seconda forza della coalizione di centrosinistra ed ha ottenuto il 3,17% dei consensi (19.742 voti) davanti a Rinasci Marche che si è fermata al 2,77% (17.268 voti).

In base al regolamento elettorale delle Marche però a lasciare l'ultimo seggio disponibile al candidato presidente di Regione sconfitto è stato Fabio Urbinati (1.478 preferenze) e non invece Luca Santarelli, risultato eletto con 1.041 preferenze. Una decisione contestata dal renziano di San Benedetto del Tronto che oggi pomeriggio a Roma ne ha parlato con il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato. «Tra domani e dopodomani arrivera' la proclamazione degli eletti della Corte d'Appello di Ancona e poi avvieremo l'iter per presentare ricorso al Tar- spiega alla Dire Urbinati-. Siamo la seconda forza della coalizione e siamo stati esclusi a favore della terza. A livello regionale abbiamo quasi 3.000 voti in più. Ne abbiamo parlato con i vertici nazionali e loro sono d'accordo: i legali sceglieranno la strada migliore. Faremo tutto nel rispetto delle istituzioni e della legge ma lo faremo anche e soprattutto nel rispetto degli elettori che ci hanno dato fiducia».