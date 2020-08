Regionali 2020, l'onorevole Brambilla sostiene Dai Pra' con il Movimento Animalista

«Il Movimento Animalista dell’onorevole Brambilla ha deciso di sostenere la mia candidatura alle prossime elezioni regionali».

Lo annuncia Teresa Stefania Dai Pra’, commissario comunale di Forza Italia Ancona. «È un riconoscimento inaspettato che mi riempie di orgoglio e responsabilità. In questi anni ho sempre evidenziato il mio lato animalista e la collaborazione con il Movimento Animalista e altre associazioni si è rafforzato in seguito alla manifestazione dello scorso anno contro il decreto comunale sulle deiezioni liquide canine - spiega Dai Pra’ -. È indubbio che nella nostra regione ci sia un grande bisogno di istituire un garante per la difesa e tutela degli animali, un sostegno alle adozioni consapevoli con aiuti economici sia per spese veterinarie che per ampliare convezioni con pensioni e permettere l’accesso dei nostri amici a quattro zampe in tutti gli arenili adibendo zona ad hoc. L’amore per gli animali va difeso nel creare anche un giusto equilibrio con tutti. Le associazioni animaliste e i movimenti politici, che da anni seguono questo aspetto, devono essere riconosciuti e sostenuti in ogni modo dalle politiche comunali e regionali: in fondo una Regione che vuol cambiare volto deve considerare anche l’aspetto civile per la difesa e tutela di ogni essere vivente. La tutela e difesa degli animali è uno dei punti del mio programma elettorale dove Sanità, rilancio del Porto, sostegno ai disabili, attività commerciali e ricostruzione post sisma hanno un ruolo determinante».