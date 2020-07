Il Centrodestra ha una casa: «Dall'altra parte provocazioni e retorica, noi parliamo di temi»

Francesco Acquaroli ha inaugurato questa mattina la sede del comitato elettorale ad Ancona, in zona Baraccola. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione ha scelto «un luogo molto più fruibile del centro per aprirsi al resto della regione» e, affiancato dai rappresentanti delle 8 formazioni politiche che lo sostengono (FdI, Fi, Lega, Popolari Marche-Udc, Noi con l'Italia, Civici per il territorio, Pri e Movimento per le Marche), ha lanciato la sfida al centrosinistra: «Siamo portatori di un progetto che può garantire una vera alternativa- spiega Acquaroli- Noi non risponderemo ad altri che alla volontà di cambiamento dei marchigiani. I partiti per noi sono uno strumento e non sono un fine. Non cadiamo nelle provocazioni di chi non ha nulla da dire dopo 25 anni di governo della Regione». Non la nomina mai espressamente ma Acquaroli si riferisce alla famosa cena per la celebrazione della marcia su Roma, che, per il leader del Centrodestra, è l’unico argomento in mano alla sinistra. Uno dei temi di Acquaroli? La preoccupanti previsione che vede, nei prossimi 10 anni, 100mila marchigiani in fuga dalla regione (GUARDA IL VIDEO).

L'apertura della sede avviene nel giorno in cui a pochi chilometri di distanza, Pesaro, arriva il leader della Lega Matteo Salvini. «Non credo che ci incontreremo oggi a Pesaro ma avremo altre occasioni di incontrarci- spiega- stiamo facendo campagna elettorale, i leader nazionali sono impegnati su tantissimi fronti: stanno correndo da nord a sud Italia. A volte ci si riesce ad incrociare altre volte no». Tra i partecipanti all'iniziativa, Sandro Zaffiri (Lega), Daniele Silvetti (Fi), Antonio Saccone (Udc), Tablino Campanelli (Per noi con l'Italia), Emanuele Prisco (FdI), Lucia Tarsi (Civici per il territorio) e Luciano Pagliariccio (Pri).