Elezioni regionali, il colore della scheda elettorale è arancione

La scheda che sarà consegnata agli elettori marchigiani per eleggere il presidente di Regione e i consiglieri regionali, in occasione delle elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre, sarà di colore arancione (Vedi allegato). A stabilirlo é il decreto regionale, firmato ieri, contenente le istruzioni per la realizzazione delle schede di votazione e dei manifesti con l'elenco dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale.

In una nota, pubblicata sul sito della Regione Marche, palazzo Raffaello spiega che é stato sostituito il colore verde, utilizzato tradizionalmente, perché quest'ultimo e' stato scelto per la scheda del quesito referendario e si rendeva quindi necessaria una differenziazione per evitare errori nelle operazioni di voto e di spoglio.

