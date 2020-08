Regionali 2020, tour di Salvini nelle Marche: full immersion da Fano a Civitanova

Un tour delle Marche lungo un giorno: è il programma per domani di Matteo Salvini che torna nelle Marche a dar manforte ai tanti candidati Lega in campo per le elezioni regionali e le comunali di Macerata e Fermo.

Lo conferma il Commissario della Lega Marche, l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, riassumendo le tappe di un tour che prenderà il via da Fano nella prima mattinata e si concluderà a Civitanova:

Ore 10: visita alla Profilglass a Fano.

Ore 11,30: gazebo della Lega a Falconara.

Ore 13: pranzo al Conero Golf Club di Sirolo con imprenditori, associazioni e militanti.

Ore 15,30: trasferimento allo chalet Acapulco di Porto Recanati.

Ore 17: appuntamento allo Shada di Civitanova.

Ore 19: incontro con architetti ed ingegneri sul tema infrastrutture e ricostruzione post sisma all’hotel Cosmopolitan di Civitanova. A seguire, cena con imprenditori, associazioni e militanti.