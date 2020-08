Elezioni Regionali, «Mercorelli sconfessato, il M5S vuole l’alleanza»

«Chi, come me, ha sempre mantenuto il contatto diretto con il territorio non aveva dubbi: la maggioranza della base del 5stelle è a favore delle alleanze per incidere nella gestione degli enti pubblici e 'contaminarli' con proposte concrete ed innovative. Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau del 14 agosto stabilisce una volta per tutte quali siano le sensibilità e le istanze di iscritti e militanti. Indica che la prospettiva di accordi con le liste civiche e con i partiti del centrosinistra era quella giusta». Romina Pergolesi, coordinatrice del Comitato elettorale Marche Coraggiose, commenta la recente votazione sulla piattaforma Rousseau.

«L'esito della votazione ribalta la posizione di chi nelle Marche era stato definito come 'dissidente', perché appoggiava il progetto politico della lista civica Marche Coraggiose, a 'coerente'. Maggi e Pergolesi avevano ragione e ci avevano visto giusto: erano molto più in sintonia loro che non i sedicenti custodi dell’ortodossia pentastellata. I quali, peraltro, si sono ben guardati, nel corso degli ultimi mesi dal far pronunciare, in proposito, gli aderenti al Movimento 5 Stelle regionale sulla piattaforma Rousseau. Segnala che, salvo qualche sporadica eccezione, il grosso della truppa dei parlamentari non ha mai avuto, nemmeno lontanamente, la benché minima percezione di quali fossero le reali indicazioni della base. Indica che la solitaria candidatura di Mercorelli è già stantia, in quanto appartiene a un passato definitivamente archiviato con il voto dei militanti di tutta Italia. Denota la totale inadeguatezza dell’attuale classe dirigente, che - come i giapponesi, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale – continuano a combattere ancora la loro inutile battaglia, avendo perduto il senso della realtà. Il laboratorio delle Marche Coraggiose, grazie all'impegno ed alla responsabilità di tantissimi cittadini che hanno aderito, presenterà i prossimi giorni i punti essenziali del programma al Candidato Presidente Mangialardi per un accordo di governo chiaro e trasparente, un progetto sano che mette al primo posto i bisogni dei cittadini e non dei partiti».