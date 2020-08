Elezioni Regionali, Riccio (Pd): «Ricostruzione? Roma attui le proposte Anci »

«L’entroterra è il cuore della nostra regione e per farlo tornare a battere forte dopo le ferite della crisi e del terremoto c’è ancora tanto da fare. La ricostruzione negli anni ha accumulato ritardi. La resilienza e la forza dei marchigiani da sola non basta. Non c’è più tempo da perdere: con Maurizio vogliamo rilanciare le proposte formulate da Anci, finora rimaste inascoltate a Roma, per far risorgere socialmente ed economicamente queste aree».

Così Loredana Riccio, candidata con il Partito Democratico per la provincia di Macerata alle Elezioni Regionali 2020 nel corso della visita odierna del candidato governatore Maurizio Mangialardi nelle aree terremotate.