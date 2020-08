Decreto Agosto, Riccio: «Non escludete le Marche dall’Area di Crisi Complessa»

«Se da un lato è apprezzabile il lavoro del Commissario Legnini e del Governo sul fronte dell'accoglimento delle istanze del territorio per rilanciare la ricostrizione post-sisma, dall'altro non ci si può ritenere soddisfatti dei dettami dell'art.27 del Decreto Agosto, che esclude la Regione Marche dai vantaggi dell'Area di Crisi Complessa». Sono le parole di Loredana Riccio, candidata alle Elezioni Regionali nella lista del PD per la provincia di Macerata, in merito al comunicato stampa odierno del Commissario Straordinario. “È evidente – prosegue la Riccio - la necessità di estendere le agevolazioni di tale articolo, almeno alle province del Centro/Sud delle Marche (Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), già da tempo svantaggiate e colpite da perdurante crisi economica e dal terremoto, individuando il "cratere" come una zona speciale di fiscalità a vantaggio delle aree terremotate. Questi territori, infatti, differiscono sostanzialmente da quelli del Nord delle Marche per PIL e occupazione. “Mi appello a tutte le forze politiche ed ai parlamentari eletti nelle Marche affinché lavorino insieme e con assoluta urgenza per modificare in questo senso il Decreto Agosto».

Sul fronte terremoto, invece, la candidata del Pd sottolinea come, finalmente, vengano affrontate in modo organico le problematiche dei territori danneggiati. «Dal punto di vista dell’occupazione – aggiunge la Riccio - si registra l'aumento del personale coinvolto nella ricostruzione (principalmente per Usr e Comuni), mentre dal punto di vista tecnico prendiamo atto dello snellimento delle procedure di affidamento e di approvazione dei progetti pubblici (quelli privati sono già stati accelerati dal Commissario Legnini con l'ordinanza 100), dell'adeguamento dei compensi ai tecnici e della possibilità di integrare in maniera coordinata il finanziamento del sisma con il "superbonus 110". Quest'ultima risulta essere di grandissima importanza in quanto prevede, senza costi a carico dei proprietari, la possibilità di rinnovare veramente il patrimonio edilizio, con conseguente aumento delle attività lavorative per le imprese. Voglio esprimere gratitudine al Governo e al Commissario Legnini per aver mantenuto gli impegni presi con il territorio, dando seguito anche alle richieste avanzate in tal senso dal Partito Democratico».