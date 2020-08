I Repubblicani Europei a sostegno della candidatura di Mangialardi

SENIGALLIA – Il Movimento dei Repubblicani Europei scendono in campo a sostegno del centrosinistra e della candidatura alla presidenza della Regione Marche di Maurizio Mangialardi.

L’onorevole Luciana Sbarbati, leader e volto storico del repubblicanesimo regionale e nazionale, presenterà il simbolo sabato 8 agosto, alle ore 10,45 all’Hotel Federico II di Jesi. Alla kermesse sono attesi vari esponenti e autorità del partito che negli anni hanno ricoperto incarichi politici e istituzionali nelle Marche. «La storia dei repubblicani – afferma la Sbarbati – non è mai stata e mai sarà una storia di destra. I nostri valori sono sempre stati la democrazia, la repubblica, la giustizia sociale, l’unità nazionale e l’europeismo. Storia e valori che vogliamo difendere e onorare anche nelle prossime elezioni regionali schierandoci convintamente dalla parte del centrosinistra e del candidato presidente Mangialardi per portare in Regione la migliore tradizione laica e repubblicana che ha caratterizzato per decenni il buon governo di tanti enti locali marchigiani».