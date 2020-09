Medici "mediocri", Acquaroli si difende sui social: «Colpa dell'autocorrettore»

ANCONA - Alla fine è arrivato il post di scuse sul suo profilo Facebook. Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali, ha voluto chiarire il caso che negli ultimi giorni ha messo in imbarazzo la sua coalizione. Le polemiche, infatti, erano nate da un passaggio all'interno del suo programma elettorale, dove sosteneva come fosse importante: «potenziare i servizi sociosanitari per soddisfare i reali bisogni della popolazione, investendo nel personale mediocre delle diverse professioni sanitarie». Una definizione che aveva mandato su tutte le furie il personale medico marchigiano, alimentando giocoforza la bagarre politica con i suoi avversari. A distanza di poche ore Acquaroli ha voluto precisare come si sia trattato solamente di un problema dovuto all'autocorrettore, che avrebbe sostituito il termine "medico" con "mediocre". Questo il post integrale comparso sulla sua pagina Facebook.

