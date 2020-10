Post voto, Mastrovincenzo: «Commissariare il Pd nelle Marche»

ANCONA - Commissariamento del Pd delle Marche, dimissioni del segretario regionale Giovanni Gostoli e dei responsabili provinciali del partito. È la richiesta del consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo che affida ad un post su Facebook, l'indomani la clamorosa sconfitta al ballottaggio a Senigallia che segue quella di due settimane fa alle elezioni regionali e alle amministrative di Macerata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il Pd delle Marche deve essere commissariato- dice Mastrovincenzo-. Dopo le pesanti e dolorose sconfitte nelle elezioni regionali e amministrative va avviato, da subito, un percorso di totale rigenerazione che parta dalle dimissioni dei responsabili regionali e provinciali e dall'azzeramento degli organismi dirigenti attraverso il commissariamento». Per Mastrovincenzo è necessario avviare una fase nuova. «Questo consentirà l'avvio di una profonda riflessione, aperta a tutto coloro che vogliono dare un contributo per un nuovo centrosinistra che abbia come priorità il lavoro, il welfare l'ambiente, la scuola, la cultura- conclude Mastrovincenzo-. È indispensabile una nuova fase, senza infingimenti e riposizionamenti tattici. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo dei giovani, di volti nuovi, di competenze, di proposte innovative. Questo ci chiedono i nostri elettori e i cittadini che non ci hanno piu' dato fiducia».