Elezioni regionali, per Mangialardi incontri sui litorali di Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio

ANCONA - Dopo San Benedetto del Tronto e Grottammare continuano gli incontri del Blue and Orange tour di Maurizio Mangialardi sul litorale marchigiano.

Domani, martedì 11 agosto, un altro doppio appuntamento per il candidato alla presidenza della Regione Marche del centrosinistra, che alle ore 18 incontrerà gli elettori al Saxa Beach di Porto Sant'Elpidio (lungomare Faleria, 1) e alle 20,30 al Cozzaro Nero di Porto San Giorgio (lungomare Gramsci sud). Gli incontri del Blue and Orange tour sono un'occasione per confrontarsi e scambiare opinioni con i cittadini sulle Marche del futuro.