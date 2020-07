Regionali 2020, Loredana Riccio (Pd): «Bene i 209 miliardi dall'Ue ma snellire le procedure»

«L’arrivo di 209 miliardi dall'Europa è un'ottima notizia ma è necessario avviare un'azione più incisiva e rapida nelle aree interne». Sono le parole di Loredana Riccio, ex assessore del Comune di Tolentino, candidata con il Partito Democratico alle Regionali 2020 del 20 e 21 settembre.

«Lo stesso candidato governatore Maurizio Mangialardi - aggiunge Loredana Riccio - ha posto l'attenzione sulla necessità di accelerare sulla ricostruzione attraverso uno snellimento delle procedure. Al di là delle risorse, che ovviamente restano vitali per quello che è il cuore della regione da curare come merita, vanno rese più fluide le procedure per dare finalmente risposte puntuali a famiglie e imprese. La crisi economica, il successivo terremoto e in ultimo il Covid hanno fiaccato oltremodo la nostra regione. Ora le risorse ci sono. Il Governo Conte ha dimostrato che l'Europa non è matrigna. Tocca a noi, ora, dimostrare di saper spendere, e bene, in progetti di ricostruzione e rilancio soprattutto sociale dei nostri territori».