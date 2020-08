Regionali 2020, lista "Marche coraggiose": tutti i nomi dei candidati

La lista “Marche coraggiose” è nata dalla volontà di partiti della sinistra come Art.1, di esponenti ex 5 Stelle, di singole personalità della sinistra marchigiana, di Italia in Comune e dell’associazione “Naturalmente Le Marche”. Con loro, persone attive nel mondo delle associazioni, del lavoro, dell'ambientalismo, delle professioni, del civismo che hanno scelto di unirsi in un progetto comune, in sostegno del candidato Presidente Maurizio Mangialardi «Al fine di mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine della nostra Regione le competenze, le esperienze, le culture e le personalità necessarie a migliorare la vita quotidiana delle nostre comunità- scrive la nota di presentazione del programma- Ci chiamiamo “Marche coraggiose” perché questo è il momento di avere il coraggio di riconoscere che il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto in questi decenni a livello globale si sta rivelando insostenibile dal punto di vista ambientale e sociale». Tutti i candidati:

Ancona

Gianni Maggi, Serena Cavalletti, Maria Pia Letizia Bacchielli, Elsa Frogioni, Rita Giacconi, Gabriele Mazzufferi, Andrea Mosconi, Carlo Sorpino, Salvatore Tarantini

Pesaro

Daniela Ciaroni, Roberto Antoniucci, Gian Aldo Collina, Annunziata Manna, Massimo Masalini, Fabiola Pacassoni, Alessandro Vicchi.

Macerata

Francesco Bravi, Paola Petrelli, Cristiana Cecchetti, Giovanni Chiarella, Ariana Kosova Hoxha, Massimo Lambiase,

Fermo

Sonia Capeci, Franco Menicali, Reza Saee, Annunziata Ubaldi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascoli Piceno

Riccardo Morelli, Maria Liliana Brunetti Varagnolo, Stefania Spacca, Gian Filippo Straccia.