Regionali, i seggi 6 e 7 si spostano al Palabadiali per garantire il distanziamento

FALCONARA - Il 20 e 21 settembre i residenti di Case Unrra potranno votare nei due nuovi seggi (il 6 e il 7) allestiti all’interno del Palasport Badiali, in via dello Stadio. Lo ha deciso la Giunta comunale di Falconara con un atto di indirizzo che, questa mattina, è stato approvato dalla commissione elettorale circondariale.

L’amministrazione comunale ha infatti ritenuto di non utilizzare la ex scuola Marconi (dove i seggi 6 e 7 sono stati allestiti fino alle ultime consultazioni elettorali) perché, in base a una valutazione tecnica, visti gli spazi ristretti sarebbe stato più difficile garantire il distanziamento fisico previsto dalle norme. Il PalaBadiali dispone inoltre di ampie zone di sosta a servizio degli elettori. Voteranno invece nella scuola elementare Leopardi i residenti del centro città che fanno riferimento ai seggi 15, 16, 17 e 18, sin qui allestiti nel plesso limitrofo della Giulio Cesare, dato che l’edificio è stato dichiarato inagibile. Le persone interessate dallo spostamento temporaneo dei seggi saranno informate della nuova localizzazione anche attraverso manifesti e comunicazioni sul sito istituzionale del Comune.

Resta invece localizzato nella scuola Zambelli il seggio 8, utilizzato dai residenti di Fiumesino e Villanova. E’ stata infatti ribadito che la vecchia scuola Lorenzini, chiusa da anni, è inagibile e inidonea ad accogliere gli elettori.