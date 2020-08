Alleanza Pd-Cinque Stelle, Prisco (FdI): «Poco credibile l'entusiasmo del sindaco Ricci»

«E’ davvero poco credibile l'entusiasmo con il quale il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci ha rilanciato la proposta di alleanza Pd-M5S, chiesta da Conte, anche nelle Marche».

Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato e commissario regionale di Fratelli d'Italia nelle Marche. «È risaputo il fatto che Ricci e il candidato presidente del Pd Mangialardi non siano in buoni rapporti e che la bocciatura di un Ceriscioli-bis sia stata una sostanziale sfiducia al "modello Pesaro” - spiega Prisco -. La manovra di Ricci è chiara: sostenere la grande ammucchiata giallorossa per vincere la sua personale guerra di potere nel Pd».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I marchigiani sono stufi di questi giochi di palazzo e vogliono un presidente che guardi al bene della Regione e sia al servizio dei loro interessi - conclude Prisco -. I cittadini vogliono un presidente come Francesco Acquaroli, che si è sempre speso insieme a Fratelli d'Italia per portare solo proposte concrete e utili per il territorio».