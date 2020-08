Nursind, Elsa Frogioni lascia la segreteria territoriale: è in corsa per le Regionali

Elsa Frogioni si dimette dalla carica di segretario territoriale del Nursind di Ancona. Le dimissioni sono state approvate ieri dal Direttivo territoriale della segreteria del sindacato: una decisione motivata dalla personale candidatura alle prossime elezioni Regionali nella lista civica Marche Coraggiose.

Il Direttivo del sindacato delle professioni infermieristiche, considerate le motivazioni dell’infermiera Elsa Frogioni e l’opportunità di suggellare il principio di sindacato apolitico, all’unanimità ha accettato le dimissioni con la clausola della sospensione temporanea per il periodo della campagna elettorale. Pertanto, il Direttivo territoriale Nursind Ancona ha assegnato al dirigente sindacale infermiere Matteo Rignanese, già segretario Nursind dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, il mandato di segretario territoriale di Ancona.

«Ringraziando l'infermiera Elsa Frogioni per l'ottimo lavoro in qualità di segretaria territoriale Nursind Ancona e certi del suo continuo impegno nel valorizzare le professioni infermieristiche ed i servizi sanitari per i cittadini fragili - è l’auspicio del sindacato -, le auguriamo di raggiungere gli obiettivi comuni per il bene della collettività».