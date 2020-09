Elly Schlein ad Ancona, l'appello della Pergolesi: «Votate per Marche Coraggiose»

Transizione ecologica e lotta alle disuguaglianze. Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia Romagna, rilancia, riaffermandoli con forza, alcuni dei temi cari a Marche Coraggiose, al fianco del candidato presidente di centrosinistra Maurizio Mangialardi. Giustizia sociale e ambiente sono, del resto, gli argomenti che la lista progressista ed ecologista intende porre al centro dell'agenda politica della coalizione. Molto partecipati gli incontri regionali che hanno visto protagonista l'esponente del governo emiliano nel weekend appena trascorso.

