Esulta Eliantonio: «Fratelli d'Italia primo partito di destra ad Ancona, sono orgoglioso»

«Orgoglio e soddisfazione per un risultato storico» ha detto Angelo Eliantonio, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia fra i responsabili dello staff di Francesco Acquaroli.

«Il dato di Ancona è entusiasmante, il più alto di sempre registrato nel capoluogo, 19,27% e secondo partito della città e primo partito del centrodestra; inoltre i nostri due eletti nel collegio Provinciale di Ancona Carlo Ciccioli e Marco Ausili appartengono al coordinamento cittadino. Con Acquaroli crediamo di aver costruito finalmente un progetto credibile per i marchigiani. La vera sfida questa volta era ridare dignità ad una Regione intera, ridare speranza ai tanti giovani che scelgono di andare altrove e di non tornare più. Secondo uno studio dell'Università Politecnica delle Marche fra 10 anni la nostra terra perderà circa 100 mila abitanti. Ricostruire le Marche e scrivere una nuova storia per noi sarà una pratica di governo: ascolto e confronto franco senza favoritismi salvaguardando merito e competenze. Il governo del centrosinistra è stato autoreferenziale su tutte le grandi questioni. Categorie, associazioni, ordini professionali, territori e cittadini troveranno a partire da oggi nuovi interlocutori e una classe dirigente al servizio dei bisogni della gente».