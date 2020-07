Acquaroli vs Mangialardi, sfida sull’economia nel doppio evento CNA

Un pezzo importante del futuro dell’economia delle Marche e del territorio della provincia di Ancona passa attraverso le imminenti elezioni regionali. Un tema, quello economico, che CNA territoriale di Ancona vuole mantenere al centro del dibattitto politico attraverso due iniziative di rilievo. Protagonisti saranno i due principali candidati al ruolo di Presidente della Regione Marche che, in due distinti eventi, affronteranno due altrettanto specifici argomenti straordinariamente importanti per l’economia del territorio: il credito e il turismo.

"Territori di ripartenza"

Si parte lunedì 27 luglio alle ore 18.00, nella splendida cornice di Palazzo Bisaccioni a Jesi, dove il tema del credito e del ruolo dei Confidi farà da filo conduttore al convegno organizzato da CNA dal titolo “Territori di ripartenza”. Un confronto dove si cercherà di far emergere i punti focali dell'economia del territorio e quindi le strategie di ripartenza dell'economia locale, con particolare attenzione al tema del credito alle imprese, linfa vitale per il rilancio dell’economica del territorio. Ospite dell’incontro Francesco Acquaroli, membro della X Commissione alla Camera (Attività produttive, commercio, turismo) e candidato alle elezioni regionali per la coalizione di centrodestra.

L‘incontro partirà dal ruolo centrale dei Confidi, sul quale interverrà il direttore del confidi Uni.co. Paolo Mariani e a cui seguirà l'On. Sara Moretto, firmataria dell'emendamento approvato con il Decreto Rilancio sull'ampliamento del perimetro di attività dei Confidi con la possibilità di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, superando il vincolo della residualità.

Un tema complesso su cui interverranno anche l'assessore della Regione Marche all'industria, artigianato e commercio Manuela Bora e Mario Pagani, responsabile nazionale CNA per le politiche industriali (Evento a numero chiuso con posti limitati. Per partecipare necessario prenotare: 071286081).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Turismo e lavoro: futuro marchigiano

All’evento di lunedì seguirà quindi un secondo convegno sul tema “Turismo e lavoro: un futuro marchigiano”, previsto per fine agosto e che vedrà fra gli altri l’invito al candidato presidente della Regione Marche per la coalizione di centrosinistra, Maurizio Mangialardi. Due iniziative, equidistanti e equilibrate, in una “par condicio” istituzionale che da sempre caratterizza e contraddistingue CNA Territoriale di Ancona.