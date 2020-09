Elezioni regionali 2020, le Marche vanno al voto - LA DIRETTA

Ci siamo. Sono 1.322.415 (di cui 637.290 uomini e 673.553 donne) i marchigiani che si apprestano a scegliere il nuovo presidente delle Marche per i prossimi 5 anni. Si profila un testa a testa tra il candidato della coalizione del Centrosinistra Maurizio Mangialardi e il candidato del Centrodestra unito Francesco Acquaroli. Urne aperte domani domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre, quando si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 17 Comuni marchigiani si eleggeranno sindaci e consigli comunali. I diciottenni che andranno a votare per la prima volta nelle Marche sono 7.322, mentre sono 133.016 i marchigiani che voteranno dall'estero.

Sabato 19

Ore 21 - Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli, voterà domani, domenica 20 settembre, alle ore 12, a Potenza Picena (Macerata) presso il seggio n. 6 allestito nella ex scuola della frazione di San Girio (Frazione di San Girio, di fronte al Santuario).

Ore 16 - Costituiti i seggi elettorali