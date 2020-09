Regionali 2020, Latini: «Incentivi a chi investe nel territorio»

«Il modello marchigiano di sviluppo- ha ricordato Dino Latini, candidato Udc alle regionali per Acquaroli presidente,incontrando un gruppo di imprenditori della provincia di Ancona- è oramai uno sbiadito ricordo. L’industria del bianco, il distretto del mobile e quello della calzatura erano in affanno già dapprima della pandemia. Molte aziende attratte dalla internazionalizzazione hanno delocalizzato in Polonia, Romania,Slovenia. Insomma molte imprese sono diventate multinazionali ed ora però la Regione deve proporre al governo nazionale il riconoscimento di un’area di crisi industriale complessa per metter in piedi un sistema di reindustrializzazione».

Utilizzando i nuovi strumenti a disposizione ma anche pensando agli investimenti che i fondi europei possono e debbono mettere in circolo, è indispensabile correggere gli errori di un sistema in crisi da tempo, sanare per quanto possibile i guasti prodotti da ammortizzatori sociali a gogo, favorendo l’inserimento dei giovani sul fronte occupazionale, evitando l’espulsione dai posti di lavoro di donne e ultracinquantenni. «La crisi che sta condizionando grandi aziende e piccole e medie imprese in gran parte del nostro territorio- ha concluso Latini - è infatti di natura strutturale. La flessibilità non basta più. La delocalizzazione sfrenata va combattuta garantendo maggiori incentivi a chi investe in casa. Insomma occorre proprio partire dalla Regione che deve rappresentare in modo molto più concreto e fattivo la sponda istituzionale di chi sta seriamente sul mercato e di chi vuole intraprendere in quei settori meno tradizionali che oggi possono invece fare la differenza».