Marche fuori da sostegno alle imprese, Mangialardi: «Sicuramente è stato un errore»

«Sono certo che si tratti di un errore materiale l’inserimento dell’Umbria e la contestuale esclusione delle Marche dal decreto legge Agosto per le misure straordinarie di sostegno alle imprese». A dirlo è il candidato del Pd alla presidenza della Regione Marche, Maurizio Mangialardi.

«Il ministro Gualtieri, con cui ho da tempo serrate interlocuzioni e che ha colto bene nel decreto le nostre richieste sulle aree colpite dal sisma, e che ringrazio unitamente al commissario Legnini, segue da vicino la questione Marche- prosegue Mangialardi- ci rivolgiamo a lui perché faccia un ulteriore sforzo nelle misure di sostegno alle imprese tutelando come giusto anche la nostra Regione e dando, in particolare alle province di Macerata, Fermo e Ascoli, tutti gli strumenti per recuperare il terreno perduto e rilanciarsi sul piano socio-economico; anche inserendo questi territori nel decreto legge Agosto».