Regionali 2020, Silvetti (Fi): «Mangialardi confuso, il distacco aumenta anche nei contenuti»

ANCONA - «Mangialardi è in affanno e lo dimostra anche quando si attacca ad un banale refuso. Ci farà sapere quando intenderà portare avanti la campagna elettorale sui temi e sui contenuti per abbandonare squallide ed avventurose polemiche pensando di mettere in cattiva luce il candidato governatore del centro-destra». Così Daniele Silvetti, coordinatore provinciale di Forza Italia candidato alle elezioni regionali.

«Il riferimento è alla richiesta di scuse avanzate a Francesco Acquaroli sul cui profilo Facebook era apparsa la parola “mediocri” in luogo di medici. Chiunque utilizzi uno smartphone sa che queste cose possono accadere e infatti il post è stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione. Dispiace che un politico che si candida a governare la nostra regione abbia bisogno di imbastire un inutile teatrino come questo. I cittadini-elettori sapranno giudicare anche lo stile di questo centro-sinistra. Noi restiamo concentrati sui problemi delle Marche e dei marchigiani».