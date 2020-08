Elezioni regionali, sul ring tv il confronto con tutti i candidati a presidente delle Marche

Sarà dibattito totale fra gli 8 candidati governatore delle Marche. Ad organizzarlo è stato Vera Tv. Il confronto si svolgerà domenica 30 agosto alle 21, all’Arena Canalone della Mole vanvitelliana di Ancona e andrà in onda sul canale 79 per Marche e Abruzzo. L’incontro sarà presentato dai giornalisti televisivi Gloria Caglioni e Ciro Montanari, che avranno anche il compito di moderare le domande di un parterre di giornalisti di tutte le testate più importanti della regione, tra cui anche AnconaToday. Al centro ci saranno i grandi temi: dalle infrastrutture alla ripartenza post sisma, dal turismo all’ambiente, dalla sicurezza alla crisi occupazionale.

Oltre a potersi godere del dibattito sul futuro delle Marche davanti alla televisione, sarà possibile partecipare di persona inviando una mail a gloriacaioni@gmail.com, indicando i nomi delle persone che vorranno prenotare un posto a sedere. Ciascuno dei partecipanti sarà sottoposto alla misurazione della temperatura e dovrà compilare un modulo per eventuale “tracciamento dati”. I presenti, come da protocollo, si dovranno sedere ogni due posti liberi. Per chi volesse seguire la tribuna politica da altre regioni da altre regioni, sarà possibile farlo scaricando la App di Vera Tv canale 79.