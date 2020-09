Elezioni regionali Marche, ecco come si vota sulla scheda elettorale

Voto per la lista provinciale e preferenze

La prima cosa che potete fare, quando vi troverete di fronte alla vostra scheda elettorale, è votare la vostra lista preferita, dunque il simbolo del partito o del movimento che sostenete, segnando una classica “X” sul simbolo. Se votate solo la lista, il vostro è automaticamente considerato un voto al candidato presidente sostenuto dalla lista votata.

Inoltre potete anche esprimere una o due preferenze, ma attenzione: se volete scrivere 2 nomi di quella lista, dovranno essere di sesso diverso (un uomo e una donna) altrimenti sarà nulla la seconda preferenza. Per scrivere il nome della preferenza potete scrivere o nome e cognome o soltanto il cognome.

Voto per il solo candidato Presidente

Se invece non siete interessati ad esprimere il vostro voto per una lista e non avete preferenze per i consiglieri regionali, ma sostenete uno dei candidati a presidente delle Marche, potete anche solo esprimere il vostro voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In questo caso il vostro voto viene automaticamente considerato anche in favore della coalizione che sostiene il candidato presidente da voi scelto. Perché il vostro voto sia valido, potete porre la “X” o sul simbolo che si trova subito a fianco del nome del candidato o sul sul suo nome.

Non vale il voto disgiunto

Non è possibile votare una lista provinciale (o esprimere una preferenza per uno o due candidati consiglieri) e poi votare un candidato presidente collegato ad una lista diversa dalla prima segnata. In tal caso il voto è nullo.