Regionali 2020, lista UDC - Popolari Marche: l'elenco di tutti i candidati

L’elenco completo, diviso per province, dei candidati della lista UDC – Popolari Marche in corsa per le prossime elezioni regionali.

Ancona

Paolo Niccoletti, Simona Catalani, Sergio Capitoli, Maurizio Donninelli, Katia Galli, Dino Latini, Anna Lucchini, Maria Chiara Moroni, Corrado Panetti.

Pesaro

Davide Del Vecchio, Francesco Cecchini, Bruna Chiuselli, Lorella Galante, Fabio Giovanelli, Marcello Mei, Domenico Palombaro.

Macerata

Luca Marconi, Lorenzo Cignali, Pierpaolo Fabbracci, Silvia Medori, Elena Pompei, Ilenia Sabbatini.

Fermo

Moreno Bellesi, Giambattista Catalini, Caterina Donati, Lucia Parlatoni.

Ascoli Piceno

Federica Trenta, Massimiliano Castagna, Gianna Mora, Matteo Santini.